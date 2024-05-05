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澳洲男退休踏進台灣 跑台中警局喊「迷失自己」有原因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

澳洲籍六旬男子Gary退休後四處旅行，近日造訪台灣，未料前往台中時因手機出現問題，無法查找地圖而迷路，澳男見附近有派出所，趕緊跑進向警員求助，用英文直呼「I lost myself（迷路）」，警方得知後，協助澳男前往下榻的旅館，完成一次國民外交。

第三警分局合作所警員賴柏穎2日晚間6時許值班，澳洲籍男子Gary（69歲）跑進派出所，以英文求助「I lost myself」，警方安撫澳男情緒，經溝通後才知，澳男已退休，正在旅遊世界，體驗人生，但當晚至台中要尋找下榻旅館時，發現手機網路突然異常，手機內的地圖無法連線，完全不知道自己身在何處，看到派出所才會跑進求助。

警員得知後，立即熱心分享自己的手機熱點，讓澳男得以連上網路，找到當晚要入住的旅館，警員見澳男下榻的旅館，距離還有2公里，擔心澳男前往途中，又遇到無法連上網路的窘境，便請巡邏員警協助其返回飯店，做好國民外交。

警方提醒，民眾於國內、外旅遊務必隨時注意及收妥自身財物，事先規劃大眾運輸系統、了解重要地標等基本功課，並注意自身安全，避免影響遊興或造成後續不便。

警方表示，若在國外遇有急難事件，除就近向當地派出所求助，也可撥打駐外館處緊急聯絡電話，目前有22個國家、地區可使用的「旅外國人急難救助全球免付費專線」，電話是800-0885-0885可尋求協助。同時也呼籲，幫助他人遠比想像中的更簡單，若在街頭發現需要協助的民眾，一句關懷，或許就能為他們即時解除燃眉之急。

澳洲籍男子Gary近日到台中旅遊時迷路，警方協助他抵達下榻旅館，做好國民外交。圖／第三警分局提供
澳洲籍男子Gary近日到台中旅遊時迷路，警方協助他抵達下榻旅館，做好國民外交。圖／第三警分局提供
澳洲籍男子Gary近日到台中旅遊時迷路，警方協助他抵達下榻旅館，做好國民外交。圖／第三警分局提供
澳洲籍男子Gary近日到台中旅遊時迷路，警方協助他抵達下榻旅館，做好國民外交。圖／第三警分局提供

地圖 澳洲 網路

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