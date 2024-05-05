澳洲男退休踏進台灣 跑台中警局喊「迷失自己」有原因

澳洲籍六旬男子Gary退休後四處旅行，近日造訪台灣，未料前往台中時因手機出現問題，無法查找地圖而迷路，澳男見附近有派出所，趕緊跑進向警員求助，用英文直呼「I lost myself（迷路）」，警方得知後，協助澳男前往下榻的旅館，完成一次國民外交。

第三警分局合作所警員賴柏穎2日晚間6時許值班，澳洲籍男子Gary（69歲）跑進派出所，以英文求助「I lost myself」，警方安撫澳男情緒，經溝通後才知，澳男已退休，正在旅遊世界，體驗人生，但當晚至台中要尋找下榻旅館時，發現手機網路突然異常，手機內的地圖無法連線，完全不知道自己身在何處，看到派出所才會跑進求助。

警員得知後，立即熱心分享自己的手機熱點，讓澳男得以連上網路，找到當晚要入住的旅館，警員見澳男下榻的旅館，距離還有2公里，擔心澳男前往途中，又遇到無法連上網路的窘境，便請巡邏員警協助其返回飯店，做好國民外交。

警方提醒，民眾於國內、外旅遊務必隨時注意及收妥自身財物，事先規劃大眾運輸系統、了解重要地標等基本功課，並注意自身安全，避免影響遊興或造成後續不便。