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危險！國道1號路肩驚現3輛電動輔助車 疑因路況不熟誤上國道
國道1號今下午有3輛電動輔助自行車誤上國道，下午3點多在嘉義水上路段外側路肩持續往南行駛，國道警方通報線上巡邏車前往南向271公里察看，由執勤員警協助3輛電動輔助自行車安全下國道，過程有驚無險無人受傷，將依違反道路交通管理處罰製單舉發。
國道警方表示，今天下午3點18分接獲嘉義縣110轉報，在國道外側路肩有3輛電動輔助自行車持續往南行駛，通報線上巡邏車前往察看，發現3名駕駛因路況不熟誤上國道，新營分隊執勤員警下午3點58分已協助安全下國道。
國道警方指出，電動輔助自行車誤上國道，違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰，依規定製單舉發。提醒車輛駕駛人若誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，確保自身及其他車輛安全。
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