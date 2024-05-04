快訊

柯文哲為新光集團將北士科地一分為三？ 產發局點出原因

湯優盃／「屠龍」後累了 周天成歷史一役首點不敵金廷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

危險！國道1號路肩驚現3輛電動輔助車 疑因路況不熟誤上國道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道1號今下午有3輛電動輔助自行車誤上國道，下午3點多在嘉義水上路段外側路肩持續往南行駛，國道警方通報線上巡邏車前往南向271公里察看，由執勤員警協助3輛電動輔助自行車安全下國道，過程有驚無險無人受傷，將依違反道路交通管理處罰製單舉發。

國道警方表示，今天下午3點18分接獲嘉義縣110轉報，在國道外側路肩有3輛電動輔助自行車持續往南行駛，通報線上巡邏車前往察看，發現3名駕駛因路況不熟誤上國道，新營分隊執勤員警下午3點58分已協助安全下國道。

國道警方指出，電動輔助自行車誤上國道，違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰，依規定製單舉發。提醒車輛駕駛人若誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，確保自身及其他車輛安全。

國道一號嘉義水上段路肩今天下午驚現3輛電動輔助車，疑因路況不熟誤上國道。記者黃于凡／翻攝
國道一號嘉義水上段路肩今天下午驚現3輛電動輔助車，疑因路況不熟誤上國道。記者黃于凡／翻攝
國道一號嘉義水上段路肩今天下午驚現3輛電動輔助車，疑因路況不熟誤上國道。記者黃于凡／翻攝
國道一號嘉義水上段路肩今天下午驚現3輛電動輔助車，疑因路況不熟誤上國道。記者黃于凡／翻攝

國道 自行車 電動

延伸閱讀

自行車／200車友三貂嶺快閃 籲重視車道設計不當問題

自行車／單車漫遊雲嘉南 用不一樣視野和速度深度體驗

桂盟財報／自行車零組件大廠首季 EPS 1.21元、配發現金股利0.72元

千萬法拉利自撞 國道一號彰化王田段大塞車

相關新聞

高中生無照酒駕釀憾事…與後座國中生雙雙車禍殞命 校方慰問家屬

17歲的陳姓少年本月2日晚間9時許，在大溪與友人聚會後，騎乘登記母親名下機車載14歲林姓少女，行經桃園平鎮台66線下方的...

北市圓山步道「福安亭」驚見男屍！民眾嚇壞急報警 衣物藏紙條曝身分

台北市警方今早8時許獲報，民眾在中山區圓山風景區「福安亭」內發現一名男子陳屍其中，派員到場發現男子明顯死亡，其衣物口袋內...

新莊情侶欠租8個月 房東破門赫見2人無心跳送醫不治

新北市新莊區1名房東連續8個月收不到租金也聯繫不上房客，今天中午12時許請里長會同，由消防隊協助破門，赫見一對男女倒臥屋...

危險！國道1號路肩驚現3輛電動輔助車 疑因路況不熟誤上國道

國道1號今下午有3輛電動輔助自行車誤上國道，下午3點多在嘉義水上路段外側路肩持續往南行駛，國道警方通報線上巡邏車前往南向...

新莊情侶欠租1年…房東聞焦煙味急破門 赫見2人無心跳送醫不治

新北市新莊區有一對同居男女欠繳房租已1年，今天房東約好見面洽談退租，卻多日聯繫不上，到場發現大門深鎖且隱約飄出焦煙味，連...

2個月逾10位立委遭恐嚇信威脅 刑事局：IP源頭多來自大陸

國民黨立法委員羅廷瑋透露，收到民眾在他IG留言稱「羅畜生我要你死。就得死。」他和家人都感到相當不安，已向警方報案，也提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。