影／命大！高雄婦卡混凝土車輪下逃死影片曝光 疑內輪視差釀禍

高雄大車車禍不斷，羅姓男子今天上午駕駛預拌混凝土車，從大寮區琉球路綠燈起步後，欲右轉光明路三段，疑內輪視線差，撞及同向直行的蔡姓女子機車，蔡倒地後，機車卡在右前車頭，所幸蔡命大，僅雙腳受傷，送醫治療無生命危險。

警方調查，羅姓男子（50歲）今天上午9時28分許駕駛預拌混凝土車，在琉球路停等紅燈，當時同向直行的機車騎士蔡姓女子（57歲）也在停等區等紅燈。

綠燈起步後，羅駕車往前行駛，隨即右轉光明路三段，疑內輪視線差，未注意蔡的身影，右車頭撞及蔡的機車後，蔡連人帶車倒地，所幸羅緊急煞車，蔡的機車卡在右前車頭下方，人倒地不起。