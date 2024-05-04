影／2名屁孩大馬路「扶鑾問事」網批誇張 警依違法脫序查辦
LINE社群「社會事新聞影音」近日傳送影像，有2名男子手持鐵架，在嘉市北港路與興達路口車道嬉戲，網友批仿「扶鑾問事」誇張；市警局將通知2名男子到案說明，違規依道路交通管理處罰條例裁罰，另脫序行為依社會秩序維護法裁處。
網傳，嘉義市西區北港路興達路口，有2名屁孩在大馬路「扶鑾問事」，「扶鑾問事」是轎輦前後大力晃動後椅腳在桌上敲寫神諭，影片時間10多秒，2人手持鐵架搖頭晃腦，在路中逗留嬉戲。
第一警分局查證，此案並未受理及接獲民眾報案，已調閱監視器影像，將通知2名男子到案說明，違規事實依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款製單舉發，另脫序行為將依社會秩序維護法裁處。
警方呼籲行人穿越道路時應快步通過、注意來車，避免在道路上追趕嬉戲，並提醒民眾遵守道路交通安全規則，以維護交通安全，達到「遵守路權，你我安全」的最終目標。
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