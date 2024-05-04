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真相大白！小轎車國2大湳段「烏龜翻」 原來是鬼切車害的

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道2號西向16公里大湳往機場方向路段，昨天下午3點突然發生紅色自小客車突然失控撞護欄，車輛當場四輪朝天的「烏龜翻」意外事故，後方行車記錄器今天曝光，原來是行駛中線車道小轎車的左側車身遭內側小轎車鬼切碰撞後，失控衝撞外側車道護欄後翻覆，所幸受困駕駛意識清楚，身上多處擦傷送醫。國道公路警察局第六公路警察大隊表示，未依規定變換車道的肇禍車輛將開罰。

國道警方表示，昨天下午3點，在國道2號西向16公里桃園路段，一輛小客車行駛中線車道，左側車身疑遭內側車道小客車碰撞後，翻覆於車道上，駕駛一度受困車內，經送桃園聖保祿醫院檢傷，現場事故於下午4點多排除，該翻車駕駛酒測值為0，並無飲酒情形。

國道公路警察局第六公路警察大隊呼籲，「未依規定變換車道」為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3000至6000元罰鍰外，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。汽車若要駛離高速公路時，應先行駛外側車道，再循減速車道依序下交流道，確保行車安全，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。

桃園市119勤指中心則於昨午3點2分據報，位於桃園市八德區國道2到西向16.5公里現場有輛自小客車翻覆，立刻派遣第一救災救護大隊大湳分隊，由大湳分隊長魏柏煜擔任指揮官，出動2輛消防車、1輛救護車共5名救災救護人員前往，抵達現場發現受困駕駛已自行脫困，後由圳頂分隊送醫救治。

國道2號大湳段昨午發生紅色小客車翻車事故，後方行車紀錄器今天曝光，原來是遭內側轎車鬼切碰撞導致翻車。圖／國道公路警察局提供
國道2號大湳段昨午發生紅色小客車翻車事故，後方行車紀錄器今天曝光，原來是遭內側轎車鬼切碰撞導致翻車。圖／國道公路警察局提供
國道2號大湳段昨午發生紅色小客車翻車事故，後方行車紀錄器今天曝光，原來是遭內側轎車鬼切碰撞導致翻車。圖／桃園市消防局提供
國道2號大湳段昨午發生紅色小客車翻車事故，後方行車紀錄器今天曝光，原來是遭內側轎車鬼切碰撞導致翻車。圖／桃園市消防局提供
國道2號大湳段昨午發生紅色小客車翻車事故，後方行車紀錄器今天曝光，原來是遭內側轎車鬼切碰撞導致翻車。圖／翻攝自高公局即時路況
國道2號大湳段昨午發生紅色小客車翻車事故，後方行車紀錄器今天曝光，原來是遭內側轎車鬼切碰撞導致翻車。圖／翻攝自高公局即時路況
國道2號大湳段昨午發生紅色小客車翻車事故，後方行車紀錄器今天曝光，原來是遭內側轎車鬼切碰撞導致翻車。圖／桃園市消防局提供
國道2號大湳段昨午發生紅色小客車翻車事故，後方行車紀錄器今天曝光，原來是遭內側轎車鬼切碰撞導致翻車。圖／桃園市消防局提供

國道 警察 車道

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