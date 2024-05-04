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兩男凌晨貢寮海域潛水抓龍蝦 一男失蹤救起送醫不治
今年31歲的王姓男子昨晚與友人蕭姓男子，到新北市貢寮區和美街海域潛水抓魚、龍蝦，蕭男後來看不到王男疑失蹤報案，消防人員到場搜尋，找到王男時已外科OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），經現場施救後送澳底醫療救護中心，急救1個小時後宣告不治。警方已報請檢方相驗，調查釐清死因。
瑞芳警分局調查，王男昨晚與友人蕭姓男子，昨晚11時到貢寮區和美街海域潛水、抓魚，11時50分，蕭男發現王男失蹤看不到人，經自行尋找未發現，今天凌晨零時58分報案，請求協助搜尋。
新北市消防局今天凌晨接獲海巡署岸巡人員獲報，有潛水客潛水失蹤，消防人員到場搜尋，海巡及消防人員今天凌晨1時30分許在岸邊發現王男溺水，經現場急救並送往貢寮衛生所澳底醫療救護中心急救，凌晨2時22分急救無效宣告死亡。
第六大隊出動貢寮分隊、瑞芳分隊、瑞芳中隊，共7車14人，第六大隊大隊長億田表示，進行夜間潛水活動時，需要的裝備及技巧更多，除需瞭解好當地海況、水深情況及氣象警報等信息，同時也要根據自身條件選擇適合的區域潛水。
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