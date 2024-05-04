聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／西濱林口恐怖車禍 老翁開車鬼切 重機猛撞騎士彈飛手腳骨折
台61線西濱公路北向16.7公里新北市林口路段，今天清晨5時34分發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速直行，路口突然竄出1輛違規橫越馬路的轎車，重機直接攔腰撞上，46歲騎士騰空翻滾重重摔下，手腳多處骨折送醫，暫無生命危險。
警方調閱監視器初步調查，張姓騎士當時沿內線車道往八里方向高速直行，到了事故路口，對向1輛由66歲邱姓老翁駕駛的黑色轎車，突然違規未依號誌指示提前左轉，車身橫擋住去路。
紅牌重機直接猛烈撞上轎車右前門，騎士向前拋飛騰空翻滾，越過轎車再重重摔落，地上流了一大灘血。救護車獲報趕抵檢傷，張姓騎士手腳都有多處骨折，幸好意識尚清醒，連忙送至林口長庚醫院急救，暫無生命危險。
轎車駕駛邱姓老翁未受傷，酒測值0，肇事原因與責任由警方進一步鑑識調查釐清，並依法開罰，騎士的酒測值待醫院抽血檢驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言