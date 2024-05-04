影／西濱林口恐怖車禍 老翁開車鬼切 重機猛撞騎士彈飛手腳骨折

台61線西濱公路北向16.7公里新北市林口路段，今天清晨5時34分發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速直行，路口突然竄出1輛違規橫越馬路的轎車，重機直接攔腰撞上，46歲騎士騰空翻滾重重摔下，手腳多處骨折送醫，暫無生命危險。

警方調閱監視器初步調查，張姓騎士當時沿內線車道往八里方向高速直行，到了事故路口，對向1輛由66歲邱姓老翁駕駛的黑色轎車，突然違規未依號誌指示提前左轉，車身橫擋住去路。

紅牌重機直接猛烈撞上轎車右前門，騎士向前拋飛騰空翻滾，越過轎車再重重摔落，地上流了一大灘血。救護車獲報趕抵檢傷，張姓騎士手腳都有多處骨折，幸好意識尚清醒，連忙送至林口長庚醫院急救，暫無生命危險。