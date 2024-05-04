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影／西濱林口恐怖車禍 老翁開車鬼切 重機猛撞騎士彈飛手腳骨折

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台61線西濱公路北向16.7公里新北市林口路段，今天清晨5時34分發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速直行，路口突然竄出1輛違規橫越馬路的轎車，重機直接攔腰撞上，46歲騎士騰空翻滾重重摔下，手腳多處骨折送醫，暫無生命危險。

警方調閱監視器初步調查，張姓騎士當時沿內線車道往八里方向高速直行，到了事故路口，對向1輛由66歲邱姓老翁駕駛的黑色轎車，突然違規未依號誌指示提前左轉，車身橫擋住去路。

紅牌重機直接猛烈撞上轎車右前門，騎士向前拋飛騰空翻滾，越過轎車再重重摔落，地上流了一大灘血。救護車獲報趕抵檢傷，張姓騎士手腳都有多處骨折，幸好意識尚清醒，連忙送至林口長庚醫院急救，暫無生命危險。

轎車駕駛邱姓老翁未受傷，酒測值0，肇事原因與責任由警方進一步鑑識調查釐清，並依法開罰，騎士的酒測值待醫院抽血檢驗。

台61線西濱公路林口路段今天清晨發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速撞上違規左轉橫越馬路的轎車，機車損毀。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段今天清晨發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速撞上違規左轉橫越馬路的轎車，機車損毀。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段，今天清晨5時34分發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速直行，路口突然竄出1輛違規橫越馬路的轎車，重機直接攔腰撞上，46歲騎士騰空翻滾重重摔下，手腳多處骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段，今天清晨5時34分發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速直行，路口突然竄出1輛違規橫越馬路的轎車，重機直接攔腰撞上，46歲騎士騰空翻滾重重摔下，手腳多處骨折送醫。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段今天清晨發生嚴重車禍，黑色轎車違規左轉橫越馬路，被紅牌重機高速攔腰撞上，嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段今天清晨發生嚴重車禍，黑色轎車違規左轉橫越馬路，被紅牌重機高速攔腰撞上，嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段今天清晨發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速撞上違規左轉橫越馬路的轎車，機車損毀。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段今天清晨發生嚴重車禍，1輛紅牌重機高速撞上違規左轉橫越馬路的轎車，機車損毀。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段今天清晨發生嚴重車禍，黑色轎車違規左轉橫越馬路，被紅牌重機高速攔腰撞上，嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
台61線西濱公路林口路段今天清晨發生嚴重車禍，黑色轎車違規左轉橫越馬路，被紅牌重機高速攔腰撞上，嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝

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