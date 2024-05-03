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女子陳屍北市吳興街民宅 警方鎖定犯嫌追緝

中央社／ 台北3日電

北市吳興街一處民宅今天下午發生命案，張姓女子陳屍屋內多日，背部有穿刺傷，警方現場勘驗後，不排除他殺，已鎖定特定犯嫌將追緝到案。

台北市警察局信義分局發布資訊指出，下午2時30分獲報，吳興街民宅的3樓飄散出不明臭味，通報119消防局派員到場，並會同當地里長破門進入後，發現屋內有一名女性遺體。

警方表示，初步調查，死者為30多歲張姓女子，已死亡多日，經通知刑事鑑識中心到場採證發現，死者背部有穿刺傷，不排除他殺，已鎖定特定犯嫌積極追緝偵辦。

信義警分局指出，已與台北市刑警大隊組專案小組偵辦，將調閱案發地周邊監視錄影系統查明疑點，並報請台北地檢署指揮偵辦。詳細案發原因仍待進一步調查釐清。

北市 命案 臭味

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