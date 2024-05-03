高雄1家4人駕車外出離奇撞電桿 30歲父傷重送醫不治

高雄今天下午5時13分許，燕巢區深中路發生一起離奇自撞車禍，因撞擊力大，轎車前座安全氣囊爆開，現場30歲陳姓男駕駛受困車內，當場失去生命跡象，而後座有3名年幼子女，分別有肢體輕傷，但當場呼喊父親卻沒有回應，警方指出，陳男6時14分許許，經搶救宣告不治，全案肇因仍在釐清中。

警方指出，陳男當時載著後座分別3歲、6歲的兒子及2歲女兒，行駛於深中路往西方向至迪化路口時，不明何故自撞分隔島，導致4人輕重傷。