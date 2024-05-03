被撞死斷腿老婦送高醫 女工讀生PO冷血戲謔急救慘狀…網友拳頭硬了

高雄市73歲王姓老婦5月1日騎電動輔助車，在三民區鼎山街遭砂石車撞倒，右腳遭輾斷，送醫後傷重不治。事發後，高醫一名女工讀生在社群平台「Threads」PO文戲謔死者，以食物比喻死者斷腿慘狀，並指看完照片，肚子超餓、超想吃東西，文末強調「以後多分享」，貼文遭網友截圖貼上Dcard，讓不少網友拳頭都硬了，直批「為了流量良心腦袋都不見了」。

73歲王姓老婦前天上午近10時許騎電動輔助車，經過高雄市三民區鼎山街與鼎勇街口，遇砂石車司機徐姓男子（26歲）同方向在鼎勇街停等紅燈，當綠燈亮起，砂石車要右轉鼎山街，疑因內輪差，車身撞上王婦的電動輔助代步車。

王婦人車當場翻倒後，下半身遭砂石車後輪輾壓，右腳被輾斷，血流不止當場昏迷。警、消據報，救護車將老婦送醫，因傷重延至上午11時宣告不治。

沒想到，事發後，高醫一名女工讀生卻在「Threads」將自己看到學姊和救護人員將王姓老婦送醫救護的經過發文，女工讀生語帶戲謔地指出，昨天送來高醫，很慘、超慘，右邊小腿不見了，並以「食物」形容被壓爛的左邊小腿。

女工讀生在文章指出，看完照片，肚子很餓超想吃東西，完全不影響食物，還自嘲「自己怎麼可以冷血成這樣」，並指她不太確定為何還要送醫，聽說家屬哭得很慘，希望他們不要太難過；文末還貼上車禍現場照片，並指「以後多分享」。

高醫女工讀生這篇貼文引發Dcard網友撻伐，有網友批評，「把求關注的慾望建立在死者跟家屬的痛苦上到底是什麼心態？」查看了一下發現不是醫護人員只是工讀生，已經寫信給醫院了，希望高醫中和紀念醫院的急診單位跟院方能注意到此情形。

有網友則批評「不顧及患者隱私、家屬心情，還放上網路上擴大觸及搏流量，也是蠻不尊重自己這份工作的」、「為了流量良心腦袋都不見了是吧」、「只覺得很傻眼，只能說很沒有職業道德」。

有網友認為「先不論有沒有戲謔，把新聞案件本身點出來＋拿食物比喻就不是多有醫德的事情，還說家屬不要太難過」、「我是家屬看到你把我啊罵當成食物比喻， 我絕對跟你火拼」。