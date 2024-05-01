務農老翁搭捷運取刀削竹筍 北捷開罰1萬元

1名7旬務農葉姓老翁日前採收桂竹筍後搭捷運欲至台北車站，途中直接取出菜刀削筍，嚇壞同車乘客並通報站務人員和捷警，葉翁才知誤觸法令釀禍，北捷公司依法裁罰1萬元。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，4月22日晚間6時許獲報，淡水信義線捷運車廂內有乘客亮刀，立即派員前往查處。

警方到場發現，涉案者為務農的73歲葉姓老翁，他當天在新北市淡水區採收2大袋桂竹筍，從捷運淡水站搭車要返回台北車站，由於車程時間較長，索性坐在車廂地板整理桂竹筍，並從提袋取出菜刀削除外皮，嚇壞同車廂乘客。

站務人員接獲旅客反映後上車查看，同時也通知捷警到場處理，葉翁看到員警才知因不諳法令而闖禍，表示不知捷運車廂內不能拿出菜刀。

由於並未有危害發生，警方現場告誡葉翁，切勿再攜帶危險物品並於搭乘捷運時取出使用。

警方認為，葉翁行為已違反大眾捷運法第50-1條第1項規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，造成旅客驚慌及影響乘車秩序，移由台北捷運股份有限公司依大眾捷運法裁罰新台幣1萬元。