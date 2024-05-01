高雄男暗夜搗毀前妻家門口家具 不到半小時投案

高雄市三民區大昌二路1處透天後樓房，遭男子持棍棒砸毀門口的機車及家具，住戶下樓發現一片狼籍，報警查辦，滋事者不久也習投案，查出是住戶的前夫涉案，全案依恐嚇罪嫌移送法辦。

據了解，陳姓男子（31歲）與前妻蔡姓女子（30歲），4月28日就曾為照顧小孩和經濟問題發生口角，4月29日深夜11時50分許，陳酒後情緒不佳，搭朋友的轎車前去三民區大昌二路前妻住處，把鈔票撒在門口，持棍棒涉嫌砸毀前妻家門口的機車、風扇和椅子，便乘車離去。

蔡姓女子和家人聽見樓下擊打聲音，下樓時已不見人影，但見到門口還有鈔票，蔡女就懷疑是陳滋事，報警查看監錄畫面，果然確認陳男涉案。

當警方接獲報案，陳姓男子也搭朋友的轎車，到高雄市警左營分局舊城派出所投案。三民二警分局接報，查辦陳姓男子，他前妻不願提毀損告訴，但警方因陳男滋事行為涉及恐嚇，依恐嚇罪嫌將陳男移送法辦。

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