曾是神風特攻隊訓練基地 建國眷村重要意象被撞毀

雲林虎尾建國眷村是早年的空軍眷村，也是全台唯一的農村型眷村，是雲林縣重要歷史建築聚落，至今仍保有1970年代建村時設置的兩座牌樓，見證建村歷史，4月30日凌晨建國一村牌樓外發生車禍事故，造成一村牌樓及基座損毀，縣府將啟動緊急修復，後續也會跟肇事者求償。

虎尾建國眷村營運管理中心執行長劉志謙說，昨晨一點多，一輛汽車從芒果大道經光復路往建國一村方向，與對向機車發生擦撞，汽車駕駛疑似閃避不及撞上一村牌樓，造成牌樓斷裂、基座損壞。

劉志謙說，建國一村、二村建村時在村子入口各設置一座牌樓，除有鐵構件，當年興建的花磚與基座也都保存至今，2020年鐵構建鏽蝕嚴重，曾仿做更新，花磚與基座則未曾更動，因該牌樓屬第一類保存維護層級的設施，依據資法規定六個月內要完成修復，已啟動文化資產搶修通報。

建國一村牌樓基座上一面寫著「快快樂樂出門、平平安安回家」，一面寫著「實踐國民生活規範、發揮毋忘在莒精神」，充滿時代感，虎尾建國眷村再造發展協會總幹事魯紜湘說，「牌樓對於生長在眷村的子弟是很重要的意象，每當出外回家看到牌樓就代表回家了，一村牌樓挺過這麼多次大地震仍屹立不搖，沒想到竟因車禍被撞斷，希望能盡快修復。

建國眷村曾是神風特攻隊訓練基地，後因遷村、強制撤離荒廢，近年雲林縣府積極活化建國眷村，成為虎尾知名觀光景點，虎尾建國眷村再造發展協會在臉書上說明，根據1970年6月6日的報紙提到「雲林縣虎尾鎮公所，五日奉省府民一字第四五六九五號飭令，准虎尾鎮原空軍新兵訓練中心所屬建國一、二、三、四眷村，自七月一日起，正式成立建國里。」

當時由居住建國一村甲棟的李國安當選第一任里長，李國安是當時撤退來台的飛官之一，曾在虎尾機場擔任過飛官，現存虎尾建國一、二村的牌樓意象由他所設，保存至今。