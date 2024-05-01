2國三生雞蛋狂砸萬華分局青年路派出所 原因竟是無照騎車被取締扣車

兩名15歲少年昨天晚上因雙載未帶安全帽，行經萬華分局青年路派出所前被員警攔查，不僅被抓包無照駕駛，機車也因此被扣車，2人心生不滿，今天凌晨2點多返回派出所，一人藉故詢問值班員警問題，另一人趁隙朝值班台瘋狂丟5顆雞蛋，員警見狀立刻制止丟雞蛋的行為，將2人帶回派出所用社維法開罰。

萬華分局青年路派出所員警昨天（4月30日）深夜11點多，剛從派出所出門，就發現兩名少年騎車雙載未帶安全帽，立刻攔下，確認2人都未成年，當場開出機車無照駕駛1萬2000元至2萬4000元罰鍰，並禁止駕駛、扣車。

2人被開罰單心生不滿，2小時後合謀返回被開單的青年路派出所，一名謝姓少年假意先向值班員警詢問扣車問題，值班員警熱心帶他至扣車地點說明，另一名謝姓少年趁隙朝派出所內連續丟5顆雞蛋，派出所值班台、玻璃大門瞬間遭蛋襲，所幸沒有人員受傷。