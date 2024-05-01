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2國三生雞蛋狂砸萬華分局青年路派出所 原因竟是無照騎車被取締扣車

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

兩名15歲少年昨天晚上因雙載未帶安全帽，行經萬華分局青年路派出所前被員警攔查，不僅被抓包無照駕駛，機車也因此被扣車，2人心生不滿，今天凌晨2點多返回派出所，一人藉故詢問值班員警問題，另一人趁隙朝值班台瘋狂丟5顆雞蛋，員警見狀立刻制止丟雞蛋的行為，將2人帶回派出所用社維法開罰。

萬華分局青年路派出所員警昨天（4月30日）深夜11點多，剛從派出所出門，就發現兩名少年騎車雙載未帶安全帽，立刻攔下，確認2人都未成年，當場開出機車無照駕駛1萬2000元至2萬4000元罰鍰，並禁止駕駛、扣車。

2人被開罰單心生不滿，2小時後合謀返回被開單的青年路派出所，一名謝姓少年假意先向值班員警詢問扣車問題，值班員警熱心帶他至扣車地點說明，另一名謝姓少年趁隙朝派出所內連續丟5顆雞蛋，派出所值班台、玻璃大門瞬間遭蛋襲，所幸沒有人員受傷。

員警見狀，立刻大聲喝斥制止，並將2人帶回派出所依社維法第85條第1款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，開出1萬2000元以下罰鍰。據了解，兩名謝姓少年是同學關係，就讀國中三年級。

北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。記者翁至成／翻攝
北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。記者翁至成／翻攝
北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。記者翁至成／翻攝
北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。記者翁至成／翻攝
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北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。記者翁至成／翻攝
北市萬華分局青年路派出所今天凌晨遭人丟雞蛋，原因竟是兩名國三少年不滿被開無照駕駛罰單，合謀返回派出所「報復」。記者翁至成／翻攝

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