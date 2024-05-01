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影／電動車釀禍...台中精誠商圈騎樓凌晨起火 燒毀11輛機車及變電箱

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區精誠路商圈的民宅在今天凌晨傳出火警，消防隊到場滅火，一共有11輛機車遭祝融，變電箱也遭波及，初步調查，判斷是其中一輛電動車起火釀禍，幸未造成人員傷亡，詳細的起火原因，有待火調科後續釐清。

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，西區精誠路一帶有機車火警，經派遣第七大隊、轄區中港分隊等共4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員33名，由組長林建男擔任指揮官，前往現場滅火。

經查，現場是2棟透天住宅騎樓下停放機車及鄰近變電箱起火，救災人員到場時機車火勢已熄滅，變電箱部份持續產生短路火花。

經台電斷電後，火勢在凌晨3時32分控制撲滅，現場燃燒機車、台電變電箱，機車受燒損共計11輛，無人受傷受困，不排除是停放的一輛電動車起火釀禍，起火原因由火調人員調查釐清中。

台中市西區精誠路今天凌晨傳出機車火警，一共有11輛機車遭燒毀、變電箱也遭波及，消防人員架梯搶救民宅住戶。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區精誠路今天凌晨傳出機車火警，一共有11輛機車遭燒毀、變電箱也遭波及，消防人員架梯搶救民宅住戶。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區精誠路今天凌晨傳出機車火警，一共有11輛機車遭燒毀、變電箱也遭波及，消防人員架梯搶救民宅住戶。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區精誠路今天凌晨傳出機車火警，一共有11輛機車遭燒毀、變電箱也遭波及，消防人員架梯搶救民宅住戶。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區精誠路今天凌晨傳出機車火警，一共有11輛機車遭燒毀、變電箱也遭波及，消防人員架梯搶救民宅住戶。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區精誠路今天凌晨傳出機車火警，一共有11輛機車遭燒毀、變電箱也遭波及，消防人員架梯搶救民宅住戶。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區精誠路今天凌晨傳出機車火警，一共有11輛機車遭燒毀、變電箱也遭波及，消防人員架梯搶救民宅住戶。記者陳宏睿／翻攝
台中市西區精誠路今天凌晨傳出機車火警，一共有11輛機車遭燒毀、變電箱也遭波及，消防人員架梯搶救民宅住戶。記者陳宏睿／翻攝

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