影／電動車釀禍...台中精誠商圈騎樓凌晨起火 燒毀11輛機車及變電箱

台中市西區精誠路商圈的民宅在今天凌晨傳出火警，消防隊到場滅火，一共有11輛機車遭祝融，變電箱也遭波及，初步調查，判斷是其中一輛電動車起火釀禍，幸未造成人員傷亡，詳細的起火原因，有待火調科後續釐清。

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，西區精誠路一帶有機車火警，經派遣第七大隊、轄區中港分隊等共4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員33名，由組長林建男擔任指揮官，前往現場滅火。

經查，現場是2棟透天住宅騎樓下停放機車及鄰近變電箱起火，救災人員到場時機車火勢已熄滅，變電箱部份持續產生短路火花。