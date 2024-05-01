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新北鶯歌凌晨碰聲巨響...黃牌重機失控自撞分隔島 騎士送醫亡
蕭姓男子今天凌晨騎乘黃牌重機車，沿著新北市鶯歌區館前路騎行，不慎失控自撞中央分隔島人車摔飛，緊急協助送醫急救仍傷重不治。騎士抽血待驗有無酒駕，肇事原因待查。
據了解，蕭姓男子（53歲）今天凌晨3時30分騎著一輛黃牌大型重機車，沿新北市鶯歌區館前路往樹林方向騎行，途中騎經館前路207581號燈桿附近，不慎失控自撞中央分隔島，導致人車拋飛重摔落地。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蕭男已無生命徵象，緊急協助送醫急救，於今天清晨5時許急救無效宣布死亡。
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