新北鶯歌凌晨碰聲巨響...黃牌重機失控自撞分隔島 騎士送醫亡

蕭姓男子今天凌晨騎乘黃牌重機車，沿著新北市鶯歌區館前路騎行，不慎失控自撞中央分隔島人車摔飛，緊急協助送醫急救仍傷重不治。騎士抽血待驗有無酒駕，肇事原因待查。

據了解，蕭姓男子（53歲）今天凌晨3時30分騎著一輛黃牌大型重機車，沿新北市鶯歌區館前路往樹林方向騎行，途中騎經館前路207581號燈桿附近，不慎失控自撞中央分隔島，導致人車拋飛重摔落地。