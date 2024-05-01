影／移工在租屋處被歹徒持槍搶走18萬和金項鍊 警逮一嫌

一名越南籍移工今天凌晨在台中市清水區租屋處飲酒時，被5名歹徒持槍闖入搶走現金18萬元逃逸，被害人和其中一名歹徒扭打，歹徒頭部受傷，警方迅速趕到逮捕一嫌，已掌握涉案車輛正積極追緝嫌犯中。

清水警分局今天凌晨2點30分，接獲報案人報案，他在清水區高美路某民宅租屋處，遭人持槍闖入搶走財物，清水分局立即派員趕到現場，第一時間即逮捕一名犯嫌，並成立專案小組釐清案情並積極查緝中。

初步調查該處是外籍移工租屋處，當時數名外籍移工飲酒時，遭5名歹徒持槍闖入要求交出財物，共搶到現金新台幣18萬元及金項鍊1條，歹徒得手後，開白色轎車往市區方向逃逸。