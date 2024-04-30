影／警察公發防彈衣竟可輕易曲折 警政署：要求廠商換新

有員警在臉書「靠北police」指防彈衣的抗凹陷板可輕易曲折，警政署今表示，部分防彈衣的抗凹陷板瑕疵，已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。

警政署表示，這批防彈衣的抗凹陷板以百分之百防彈纖維含浸布熱壓成型製成，取代金屬材質抗凹陷板，維持原有性能，重量從400公克減為250公克，減輕員警穿戴負擔；警政署人員到廠商工廠隨機抽樣送檢測機構，檢測本體及抗凹陷板抗彈性能，皆通過IIIA等級測試標準，驗收合格後配發各警察機關。

警察機關陸續反映，部分防彈衣的抗凹陷板可輕易曲折，警政署說，本月16日行文廠商依契約條款盡速完成瑕疵品換修，防彈衣的抗凹陷板雖有瑕疵，惟本體仍具IIIA等級抗彈性能。