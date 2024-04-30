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關渡橋下機車引道擦撞垃圾車 男大生送醫不治
新北市淡水區關渡橋頭附近日前發生1起死亡車禍，19歲男大生騎乘機車疑因超車不慎，與1輛民營垃圾車擦撞後遭車輪輾過，送醫途中已無生命徵象，急救後仍回天乏術。
據了解，這名淡江大學1年級男學生26日騎乘電動機車，從台北市住處準備前往學校，上午9時30分左右途經關渡橋頭，依規定行駛機車引道，卻在引道出口即將匯入淡水區民權路幹道時，發生車禍。
40歲賴姓司機則是駕駛民營垃圾車，從關渡橋頭山區小路（民權路92巷）銜接機車引道，並未違規通行。由於機車引道匯入淡水區民權路幹道的出口路幅較窄，機車疑似超車時與垃圾車發生擦撞，騎士跌倒被垃圾車輾過上半身，傷勢相當嚴重。
救護車將傷者就近送往相距僅約1公里的淡水馬偕醫院，途中已失去生命徵象，醫生急救到10時許宣告傷重不治。賴姓垃圾車司機酒測值0，警詢後依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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