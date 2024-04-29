男子獨攀貢寮隆隆山…摔倒後疑手部脫臼 撥119求援獲救

新北市黃姓男子今天獨自攀爬貢寮隆隆山，攀繩時不慎手滑，摔倒在地後導致手部脫臼，趕忙打「119」求援。消防人員從登山口上山，1個多小時後找到黃男，意識清楚，陪同走了快兩小時下山，再以救護車送醫脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10點30分，接獲50多歲黃男報案，指他爬山時手受傷，但腳沒受傷不需搬運，請求安排救護車協助送醫。他從隆隆山登山口上山，走了約4個小時到達待援地點 。

消防人員上午1130分到達登山口，一路上山，在中午12點46分找到黃男，意識清醒。消防人員將黃男的手部包紮固定後，護送他下山，下午2點37分回到登山口，由救護車送往基隆長庚醫院治療。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，從事登山活動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴於第一時間電話求救或作緊急處置。尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，能讓救援能量快速到位，增加獲救機會。