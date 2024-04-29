喬裝高中生買菸 彰化縣超過3成業者未問年齡違法賣菸

彰化縣衛生局最近派員喬裝高中生到縣內68家菸品販賣場所買菸，經測試結果有34%業者未詢問年齡就直接賣菸。圖／衛生局提供

依菸害防制法規定，菸品販售業者不得販售菸品給未滿20歲之人，但彰化縣衛生局最近派員喬裝高中生到縣內68家菸品販賣場所買菸，經測試結果有34%業者未詢問年齡就直接賣菸。不過，取締違法販售菸品卻有困難，彰化縣兩年來才取締6件，衛生局表示，除取締外，希望透過測試與輔導，要求業者遵守法令。

衛生局表示，依菸害防制法規定，菸品販賣業者不得販售菸品給未滿20歲之人，業者若對於購買者的年齡有疑慮時，應請其提出足以辨別年齡的證件，如消費者拒絕配合，業者應拒絕販賣，如菸品販賣業者違法販賣菸品給未滿20歲之人，最高可處25萬元罰鍰。

不過，衛生局指出，取締違法販售菸品給未滿20年之人卻有困難，彰化縣2022及2023年才各取締3件，共罰鍰9萬6千元，主要是不易現場查獲，難以取得佐證資料。業者也反映表示，很難去辨識購買者是否已滿20歲，加上購買時間短，又無法確認對方是否購買，難以要求出示證件。

彰化縣衛生局衛生稽查科長賴姝惠說，因違規販賣給青少年屬短暫動態行為，以稽查方式難以查獲，衛福部國民健康署與縣市衛生局近年來都實施「喬裝測試輔導計畫」，由於一般高中職生都在20歲以下，才派工讀生穿著高中職生制服喬裝測試，期望透過測試，讓未滿20歲青少年可以減少接觸菸品，也提醒業者要遵守法規。

彰化縣衛生局今年從3到6月，每月執行30家喬裝測試，最近到68家生鮮超市、大賣場、雜貨店、檳榔攤及菸酒專賣店等菸品販賣場所測試，測試結果約有34%的業者未詢問年齡直接賣菸，其中以檳榔攤違規率最高，計有14家占61%，其次是便利商店4家占17.4%，測試不合格的業者除當場輔導外，並列為高風險再測試業者，期達到檢查效果，防止違規販賣行為發生。

賴姝惠表示，為降低未滿20歲青少年吸菸情況，衛生局成立菸品販賣業輔導小組，全縣共有3264家菸品販賣業接受實地輔導查核，並辦理連鎖便利商店、生鮮超市、大賣場等業者員工菸害防制教育訓練，並與學校建立菸害防制違規案件通報，目前已有21所學校有通報違規案件，計有26位學生接受戒菸教育，並在學校辦理8場戒菸班服務143位學生。