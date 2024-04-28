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爽賺災難財？詐團冒名花蓮受災藥局賣藥 業者無奈：傷口上灑鹽

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府正在緊急拆除危樓，沒想到位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐騙集團盜用，在網路銷售各類藥材，大賺災難財。花蓮警分局指出，軒轅派出所已依規定受理，協助下架訂購連結，並持續追查偵辦。

花蓮分局軒轅派出所指出，26日受理民眾報稱其所經營的藥局，因地處0423震災所倒塌的知名飯店旁，遭人盜用名義於臉書販售藥品，目前雖未接獲民眾因本案遭詐騙情事，軒轅派出所已依規定受理，協助下架並持續追查偵辦。

大德藥局業者無奈表示，已經因為地震受災很辛苦，店名還遭詐團冒用，已經向警方報案。消息傳出，許多網友氣憤留言，認為詐團是在發災難財，在傷口上灑鹽，非常沒有同理心。

另外，也有詐騙集團冒名服飾公司，在臉書上廣告，稱受到地震災害，便宜出清服飾。花蓮警分局呼籲，民眾若遇到疑似以震災為由的方式在網路兜售商品，務必小心查證；若有發現疑似詐騙行為，可立即撥打110或165查證，避免自身權益受損。警方對於震災後的治安、交通維護保持嚴謹的決心，也加強防詐宣導及網路巡邏。

花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除，位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐團冒用，上網銷售各類藥材。記者王思慧／攝影
花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除，位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐團冒用，上網銷售各類藥材。記者王思慧／攝影
花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除，位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐團冒用，上網銷售各類藥材。圖／警方提供
花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府緊急拆除，位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐團冒用，上網銷售各類藥材。圖／警方提供

災後 花蓮 藥局 詐騙集團 飯店

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