爽賺災難財？詐團冒名花蓮受災藥局賣藥 業者無奈：傷口上灑鹽

花蓮富凱大飯店在強震後傾斜，縣府正在緊急拆除危樓，沒想到位於富凱大飯店旁邊的藥局，店名竟遭詐騙集團盜用，在網路銷售各類藥材，大賺災難財。花蓮警分局指出，軒轅派出所已依規定受理，協助下架訂購連結，並持續追查偵辦。

花蓮分局軒轅派出所指出，26日受理民眾報稱其所經營的藥局，因地處0423震災所倒塌的知名飯店旁，遭人盜用名義於臉書販售藥品，目前雖未接獲民眾因本案遭詐騙情事，軒轅派出所已依規定受理，協助下架並持續追查偵辦。

大德藥局業者無奈表示，已經因為地震受災很辛苦，店名還遭詐團冒用，已經向警方報案。消息傳出，許多網友氣憤留言，認為詐團是在發災難財，在傷口上灑鹽，非常沒有同理心。