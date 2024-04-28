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清晨開車欲往保養廠 新北男打瞌睡自撞分隔島全身多處擦傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市34歲林姓男子今天清晨6時許開車行經新店區中山路時，車輛突然左偏隨後自撞分隔島。救護人員到場發現林男左手、全身多處擦挫傷，所幸並無生命危險，隨後由救護車送往新店耕莘醫院治療。新店警方到場採證，林男酒測值為0並未喝酒，初步研判林男疑因精神不濟才會釀禍，確切車禍原因仍待調查

據了解，從事物流業的34歲林姓男子，今天早上欲將愛車開至新店1間保養廠保養，但林男疑因睡眠不足精神不濟，行經新店區中山路與環河路口時一時恍神，車輛失控左偏撞上中央分隔島，巨大撞擊力導致車輛左前輪及左車身嚴重凹陷，林男一度受困車內。救護人員獲報到場，發現林男林男左手、全身多處擦挫傷，所幸意識清醒並無生命危險，確切肇事原因仍待警方釐清。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，駕駛時應保持注意力集中，避免疲勞駕駛，並隨時留意路況變化，以確保行車安全，在遇到事故時，應立即撥打119報案，並遵循專業人員指示，以確保自身及他人安全。

林男開車打瞌睡導致車輛左偏撞上分隔島。記者黃子騰／翻攝
林男開車打瞌睡導致車輛左偏撞上分隔島。記者黃子騰／翻攝
林男愛車左前輪及左車身嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
林男愛車左前輪及左車身嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝

新北 睡眠 自撞

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