疑恍神開車自撞護欄墜3米山溝 台中警消救2人送醫
吳姓女子今天上午開車載楊女，行經台中市北屯大坑山區道路，疑因恍神自撞護欄後，車輛墜落3米深的山溝內，消防局獲報到場協助2人脫困，幸都意識清楚送醫，意外原因仍待調查釐清。
台中市消防局今天表示，上午9時32分獲報指，北屯區清水巷39-1號附近山溝，有1輛自小客車墜落，立即派遣東山分隊，出動4輛消防與救護車、9名消防人員前往搶救。
消防人員表示，現場為1輛自小客車自撞後，翻覆於水深及膝、落差約3米深的山溝內，共2名女性傷患，1名已自行脫困，另1名受困於車內，經使用吊臂吊掛，順利將受困車內的傷患脫困，受傷的2人皆意識清楚，送往台中慈濟醫院治療。
轄區台中市警局第五分局表示，經調查72歲吳姓女子事發當時，駕駛小客車沿清水巷往山下行駛，疑因恍神不慎自撞護欄後墜落山溝，造成吳女及乘客57歲楊女受傷，駕駛無酒駕狀況，意外原因仍待調查釐清。
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