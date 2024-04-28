酒後濺水引糾紛 台南市街頭大亂鬥 警方將依法究辦

台南市中西區尊王路上，今天清晨4點多，發生男子到PUB夜店消費散場後，酒後疑搖動遮雨棚，造成雨水噴濺到另一方人馬，雙方發生口角衝突，在大街上大打出手。轄區警方說，警方將追查相關滋事分子查緝到案，並依妨害秩序、傷害等罪嫌從嚴查辦，絕不容許有破壞社會秩序行為。

據了解，兩派人馬今天凌晨分別到尊王路、金華路三段一家PUB夜店消費散場後，突在店外1樓騎樓起口角衝突， 雙方人馬大打出手，還有人將過程PO到黑色豪門企業臉書群組。

台南市警二分局表示，警方於今天凌晨4點多接獲報案，在尊王路某夜店前疑有滋事糾紛，員警到場僅發現1名洪姓(男、35歲)酒醉且頭部有挫傷情形，經送醫診療後已先行返家休息。