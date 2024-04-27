嘉義縣8旬翁摔水溝失蹤5天 全裸濕透被救起撿回一命

嘉義縣連日午後雨勢滂礡，疑患有失智症的大林鎮80歲林姓老翁本月22日獨自出門後就失蹤，他兒子報警協尋，經過連續5天地毯式搜索，終於在陰暗潮濕的石龜溪排水管線內找到，林姓老翁身上一絲不掛，警消合力將他拉起，送醫救回一命。

林姓男子日前著急到派出所報案稱，80歲父親平時住在大林鎮一處老宅，當天早上8點疑獨自出門，但走出門後就不知去向，直到中午都沒回家，因罹患失智症，相當擔心生命安危，盼警方協尋，特徵包括身高約170公分，白色短髮、手戴銅色手表。

警方受理後登錄為失蹤人口，大美聯合所所長呂振興與警員曹勝泰、楊彩凰出動協尋，也聯繫消防隊在村莊連日搜尋，恰逢連日大雨情況緊急，警方在老翁住家附近500公尺展開地毯式搜尋，5天來找遍水溝、農田、竹林、果園，直到昨天中午終於在石龜溪排水管線內發現老翁。