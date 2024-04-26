新竹物流貨櫃掉國道釀1死 警方尋獲物流車、駕駛棄車逃亡中

國道一號北向65公里桃園平鎮段今天凌晨5點許，先是發生新竹物流物流車自撞掉落貨櫃事故，後續造成約40歲的劉姓聯結車駕駛閃避不及撞上受困車內，並失去呼吸心跳送醫不治。警方目前尋獲車輛，但該名物流車駕駛不知去向，棄車逃亡中。物流業者回應，該司機為委外廠商，目前正配合警方找人中。

該物流車輛今天不明原因自撞內側護欄後，導致後方貨櫃掉落於車道上，後方營半聯結車撞擊該貨櫃，劉男一度受困車內失去呼吸心跳，消防人員立即破壞器材脫困，救護人員給予頸圈長背板固定、CPR等救護處置，緊急處置送醫後仍宣告不治。

警方表示，新竹物流駕駛撞護欄後離開現場，開車至距離肇事地3公里處的中壢交流道底下發現車。目前駕駛尚不知去向。

物流業者表示，公司每天班次多運量大，今天發生交通事故是外包委外廠商的駕駛，目前尚不知道駕駛動向，正協同委外廠商，並配合警方找人。而後續客戶的物品皆會負起責任賠償。

國道拖吊業者說，一般貨櫃掉下來情形不多，通常都是有事故、撞擊，才會掉下來，不過有固定撞擊後脫落的機率不大但也是有可能，過去有碰過，今天這件應該是擦撞後貨櫃掉落。