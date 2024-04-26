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中壢新生路鬧區槍聲大作 警抓藥頭遭車衝撞…連開4槍逮人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市中壢區新生路鬧區昨午槍聲大作！桃園市桃園警分局中路派出所數名便衣警探，為追查毒咖啡包的藥頭，昨收到線報出現在中壢街頭，立刻持搜索票進行查緝，詎料，嫌犯見遭包圍，竟駕車衝撞警車企圖逃逸，幸經中路所員警及時連開4槍制止，其中1彈擦過嫌犯左膝蓋造成擦傷，古姓藥頭才乖乖就逮，警詢後，將依毒品等罪嫌送辦。

119勤指中心昨天下午4點3分據報，中壢區新生路170號附近有槍傷案件，請派救護車前往協助，立刻指派第四大救災救護大隊復旦分隊救護車到場，救護人員初步檢傷發現，24歲古姓男子意識清醒，左膝蓋受有1x1公分的創傷，於是給予清洗傷口、包紮止血等救護處置，並送往聯新醫院救治，性命無礙。

桃園分局稍早說明，中路派出所員警循線追查販毒嫌犯，同時報請檢察官指揮偵辦，於昨日持搜索票進行查緝，嫌犯駕車衝撞意圖逃逸，員警果斷開槍反擊，嫌犯膝蓋擦傷遭員警制伏逮捕，全案依法移請偵辦。

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桃市桃園警分局中路派出所昨午越區到中壢抓藥頭，卻遭古男駕車衝撞拒捕，警連開4槍阻止，其中1槍擦過古嫌左膝蓋造成擦傷送醫，警詢後依法究辦。圖／民眾提供
桃市桃園警分局中路派出所昨午越區到中壢抓藥頭，卻遭古男駕車衝撞拒捕，警連開4槍阻止，其中1槍擦過古嫌左膝蓋造成擦傷送醫，警詢後依法究辦。圖／民眾提供
桃市桃園警分局中路派出所昨午越區到中壢抓藥頭，卻遭古男駕車衝撞拒捕，警連開4槍阻止，其中1槍擦過古嫌左膝蓋造成擦傷送醫，警詢後依法究辦。圖／民眾提供
桃市桃園警分局中路派出所昨午越區到中壢抓藥頭，卻遭古男駕車衝撞拒捕，警連開4槍阻止，其中1槍擦過古嫌左膝蓋造成擦傷送醫，警詢後依法究辦。圖／民眾提供
桃市桃園警分局中路派出所昨午越區到中壢抓藥頭，卻遭古男駕車衝撞拒捕，警連開4槍阻止，其中1槍擦過古嫌左膝蓋造成擦傷送醫，警詢後依法究辦。圖／民眾提供
桃市桃園警分局中路派出所昨午越區到中壢抓藥頭，卻遭古男駕車衝撞拒捕，警連開4槍阻止，其中1槍擦過古嫌左膝蓋造成擦傷送醫，警詢後依法究辦。圖／民眾提供
桃市桃園警分局中路派出所昨午越區到中壢抓藥頭，卻遭古男駕車衝撞拒捕，警連開4槍阻止，其中1槍擦過古嫌左膝蓋造成擦傷送醫，警詢後依法究辦。圖／民眾提供
桃市桃園警分局中路派出所昨午越區到中壢抓藥頭，卻遭古男駕車衝撞拒捕，警連開4槍阻止，其中1槍擦過古嫌左膝蓋造成擦傷送醫，警詢後依法究辦。圖／民眾提供

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