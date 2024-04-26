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超扯自投羅網！苗栗男酒駕路過警局 偏移車道連撞7車送辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄警分局門前昨深夜10點多發生一起嚴重交通事故，1輛白色轎車偏移車道後，衝撞路邊停放的7輛大小車輛，幸無人受傷，警方獲報發現肇事的鍾姓駕駛有酒精反應，酒測值0.4已超標，宛如「自投羅網」，當場將他依公共危險罪逮進警局偵辦。

警方初步調查，鍾男（48歲）是本地人，平日打零工，昨晚開家人的車到市區買東西後，準備沿中正路西往東行駛要回家，行經分局斜對面路口時，疑天雨路滑又恍神，車子偏離車道，連撞超商門口的路邊停放多輛大小車輛後，車子甩向橫在路中央。

車禍現場共有7輛車遭撞，包含5輛汽車、1部機車、1台腳踏車被波及，總計車損狀況及維修金額還有待評估。

由於鍾男酒測值0.4已超標，全案依公共危險罪移送偵辦。警方也呼籲民眾酒後千萬不可駕車，除了造成危險發生外，還需背負刑事責任，請勿以身試法，以維護自身及他人交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肇事白色轎車連撞超商門口的路邊停放多輛大小車輛後，車子甩向橫在路中央，現場有5輛汽車、1部機車、1台腳踏車被波及。圖／警方提供
肇事白色轎車連撞超商門口的路邊停放多輛大小車輛後，車子甩向橫在路中央，現場有5輛汽車、1部機車、1台腳踏車被波及。圖／警方提供

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