飛來橫禍！ 男酒駕撞上路口多輛停等汽機車 釀1死

飛來橫禍！屏東縣萬丹鄉萬順路二段與南北路一段路口，今24日傍晚5點7分，正值下班交通尖峰時刻，41歲楊姓男子行經該路口，竟直接撞上前方停紅燈汽車後，又撞到在一旁慢車道兩名機車騎士，其中一名機車騎士75歲老婦送醫不治，楊男酒測值達每公升0.67毫克，警詢後依公共危險罪送辦。

這起車禍發生在24日傍晚5點多，台88快速道路下方，萬丹鄉萬順路二段與南北路一段路口，41歲楊姓男子駕駛自小客車，車上竟還載兩名乘客，沿萬丹鄉萬順路二段外側快車道方向，撞上前方同向停等紅燈汽車後，汽車又往前推撞兩輛汽車，楊男接著又撞上慢車道2名機車騎士，一名機車騎士75歲老婦現場無生命跡象，送醫不治。

酒駕的楊男車上還載著兩名乘客，連環撞事故釀1死3傷，75歲騎機車老婦人現場無生命跡象送醫不治。現場汽機車零件散落一地。

屏東警分局表示，楊男酒測值高達每公升0.67毫克，楊男涉公共危險罪送辦，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。屏東警分局表示，每月均規畫取締酒駕路檢專案勤務，今年至今取締酒駕130件，酒駕零容忍。 屏東縣萬丹鄉萬順路二段與南北路一段路口，今24日傍晚5點7分，發生嚴重酒駕追撞車禍，釀1死3傷。記者劉星君／翻攝 屏東縣萬丹鄉萬順路二段與南北路一段路口，今24日傍晚5點7分，發生嚴重酒駕追撞車禍，釀1死3傷。記者劉星君／翻攝 屏東縣萬丹鄉萬順路二段與南北路一段路口，今24日傍晚5點7分，發生嚴重酒駕追撞車禍，釀1死3傷。記者劉星君／翻攝

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