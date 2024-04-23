火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

屏東縣消防局今晚間7點45分接獲報案，萬丹鄉聖賢路796巷文山路一處家電工廠發生火警，隨即出動救援，趕抵現場後，現場火勢全面燃燒，布水線搶救，現場救出一名員工，生命跡象穩定，現場無人員受困，火勢猛烈，初估燃燒面積約500坪。

屏東縣萬丹鄉某家電工廠驚傳火警，該工廠位置靠近台88快速道路橋下附近，民眾行經台88就看見火勢猛烈，議員洪宗麒也在臉書發文提醒大家，工廠火警，請大家注意安全，勿圍觀。