快訊

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今晚間7點45分接獲報案，萬丹鄉聖賢路796巷文山路一處家電工廠發生火警，隨即出動救援，趕抵現場後，現場火勢全面燃燒，布水線搶救，現場救出一名員工，生命跡象穩定，現場無人員受困，火勢猛烈，初估燃燒面積約500坪。

屏東縣萬丹鄉某家電工廠驚傳火警，該工廠位置靠近台88快速道路橋下附近，民眾行經台88就看見火勢猛烈，議員洪宗麒也在臉書發文提醒大家，工廠火警，請大家注意安全，勿圍觀。

屏東縣消防局出動萬丹、屏二、新園、潮州、竹田、長治分隊、特搜大隊及第2大隊、出動20車39人前往搶救，19時54分萬丹分隊到達現場火勢全面燃燒立即布水線搶救，現場救出1名員工，目前無人員受困，消防局長李彬正晚間8點51分到場指揮。

屏東縣萬丹鄉一處家電工廠今天晚間驚傳火警。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉一處家電工廠今天晚間驚傳火警。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉一處家電工廠今天晚間驚傳火警。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉一處家電工廠今天晚間驚傳火警。記者劉星君／翻攝

屏東縣 萬丹

延伸閱讀

影／台中北屯民宅火警 八旬翁倒廁所送醫不治

全台哪個縣市「地震最無感」？屏東人舉手：這兩天完全沒感覺

屏東好物搶攻國際市場 進軍新加坡食品展

花蓮餘震…富凱、統帥倒塌 比照天王星大樓拚2周拆除

相關新聞

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

台北慈濟醫院黃姓護理師今天上午在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，拍攝照片還出手搓揉，黃男...

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

屏東縣消防局今晚間7點45分接獲報案，萬丹鄉聖賢路796巷文山路一處家電工廠發生火警，隨即出動救援，趕抵現場後，現場火勢...

綠光竄天際！莽男亂指雷射筆影響直升機飛安恐遭重罰

凌天航空22日晚間11時執行病患後送勤務，結束後準備返回澎湖，從台南機場起飛，經過台南七股上方空域時，遭到來自地面一道綠...

「被咬一定殘廢」中壢40公斤巨鱷龜出沒嚇壞路人 3警驚驚活逮牠

桃園市中壢區寧夏二街路中央深夜突然出現一隻重約40公斤的大鱷龜，大搖大擺慢慢在路中央壓馬路，路人看見嚇到報案，中壢警方今...

國一傳5車連環撞2女送醫 5人全犯1疏失釀禍

國道一號北向356.1公里(楠梓路段）今天傍晚下班尖峰時段，發生五輛轎車連環追撞事故，現場43歲曹姓、40歲黃姓兩女駕駛...

濃煙四起！屏東萬丹驚傳工廠大火 警消急救援

屏東縣消防局今晚7點45分接獲報案，萬丹鄉聖賢路一處家電工廠驚傳火警，現場火勢猛烈，熊熊大火伴隨黑煙竄出，消防局獲報趕抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。