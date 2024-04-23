爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

台北慈濟醫院黃姓護理師今天上午在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，拍攝照片還出手搓揉，黃男把部分照片張貼於網路。新店警方獲報後，將黃男帶回警局，詢後依妨害秘密等罪嫌，將他送至台北地檢署約談，將再追查釐清拍攝者。

據了解，在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃姓護理師，今天上午11時許以暱稱「阿肥」在PTT上貼文爆料指控，台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照，文中表示「任職半年多以來，看過太多令人作嘔的事情。除了在麻醉期間護理師大量圍觀病人的生殖器或隆出來的奶以外，以照片拍攝、瘋狂搓揉這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」

PO文貼出後引發網友熱議，台北慈濟醫院下午發出聲明，本院恪守病人權利與隱私，該文提及相關醫療處置均非事實。本院手術室明文嚴禁非醫療用途之拍照行為，醫院已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，正在確認照片是否在本院拍攝。另已立即停止該名同仁相關資訊查閱權限並報請警方協助調查，醫院將配合後續辦理。