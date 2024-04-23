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嚴重影響飛安...醫療直升機遭雷射筆狂照10多秒 工地人員遭逮喊：一時無聊

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綠光竄天際！莽男亂指雷射筆影響直升機飛安恐遭重罰

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

凌天航空22日晚間11時執行病患後送勤務，結束後準備返回澎湖，從台南機場起飛，經過台南七股上方空域時，遭到來自地面一道綠色光束照射干擾，嚴重影響飛航安全，立刻回報塔台，通報警方循線追查，發現林姓工作人員涉有重嫌，他到案竟供稱僅是「一時無聊」，訊後依違反《航空法》函送主管機關裁處，恐遭重罰。

凌天航空所屬一架醫療直升機，昨天晚間載送一名腦血管微破裂的79歲婦人前往台南就醫，任務順利完成返航，從台南機場升空，飛到機場北面10海里、方位330的位置時，被地面一道綠色雷射光束持續照射，整個過程長達10多秒。

駕駛員遭光線干擾，立刻回報台南機場塔台，落地後提供影片、照片佐證，由航警局通報南市警六分局，從空域顯示事發地點，今天上午轉佳里警分局處理，警方反覆比對相關燈光、背景，沿著七股區曾文溪堤岸一路搜索，發現雷射光束發射位置來自曾文溪畔台61線曾文溪橋新建工程工地。

警方查訪工地，詢問工程師、工人，並調閱工地相關監視器，查出是昨夜留守工地的林姓工作人員所為，並通知林男到案說明，他供稱自己不知法令，值班一時無聊，聽到直升機聲音，才用雷射筆照射天空，不知道那麼嚴重，也覺得很後悔。

根據立法院三讀通過的《民航法修正案》，任何人以雷射光束照射航空器，依法最重可處90萬元罰金或7年以下徒刑，若因此致人於死者，最重可處死刑。佳里分局今天將全案依違反民航法，函送主管機關民航局裁處，並呼籲民眾切勿因一時貪玩而觸法，影響飛安，後果不堪設想。

林姓男子留守工地，竟因無聊拿雷射筆指向天空，影響到直升機飛航安全，遭警方移送法辦，恐遭重罰。圖／佳里警分局提供
林姓男子留守工地，竟因無聊拿雷射筆指向天空，影響到直升機飛航安全，遭警方移送法辦，恐遭重罰。圖／佳里警分局提供
林姓男子留守工地，竟因無聊拿雷射筆指向天空，影響到直升機飛航安全，遭警方移送法辦，恐遭重罰。圖／佳里警分局提供
林姓男子留守工地，竟因無聊拿雷射筆指向天空，影響到直升機飛航安全，遭警方移送法辦，恐遭重罰。圖／佳里警分局提供
林姓男子留守工地，竟因無聊拿雷射筆指向天空，影響到直升機飛航安全，遭警方移送法辦，恐遭重罰。圖／佳里警分局提供
林姓男子留守工地，竟因無聊拿雷射筆指向天空，影響到直升機飛航安全，遭警方移送法辦，恐遭重罰。圖／佳里警分局提供

民航局 直升機 飛安

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