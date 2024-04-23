綠光竄天際！莽男亂指雷射筆影響直升機飛安恐遭重罰

凌天航空22日晚間11時執行病患後送勤務，結束後準備返回澎湖，從台南機場起飛，經過台南七股上方空域時，遭到來自地面一道綠色光束照射干擾，嚴重影響飛航安全，立刻回報塔台，通報警方循線追查，發現林姓工作人員涉有重嫌，他到案竟供稱僅是「一時無聊」，訊後依違反《航空法》函送主管機關裁處，恐遭重罰。

凌天航空所屬一架醫療直升機，昨天晚間載送一名腦血管微破裂的79歲婦人前往台南就醫，任務順利完成返航，從台南機場升空，飛到機場北面10海里、方位330的位置時，被地面一道綠色雷射光束持續照射，整個過程長達10多秒。

駕駛員遭光線干擾，立刻回報台南機場塔台，落地後提供影片、照片佐證，由航警局通報南市警六分局，從空域顯示事發地點，今天上午轉佳里警分局處理，警方反覆比對相關燈光、背景，沿著七股區曾文溪堤岸一路搜索，發現雷射光束發射位置來自曾文溪畔台61線曾文溪橋新建工程工地。

警方查訪工地，詢問工程師、工人，並調閱工地相關監視器，查出是昨夜留守工地的林姓工作人員所為，並通知林男到案說明，他供稱自己不知法令，值班一時無聊，聽到直升機聲音，才用雷射筆照射天空，不知道那麼嚴重，也覺得很後悔。