影／共築愛巢？越籍女欲匯25萬 警一個動作阻詐
越南籍阮姓婦人日前透過抖音結識自稱「帥哥」同鄉男子，對方每日甜言蜜語噓寒問暖，擄獲阮婦芳心，這個月對方誆以投資欠資金、要共築愛巢為謊，騙得阮婦到銀行欲匯款25萬，警獲報到場不斷苦勸，最後發現阮婦匯款的帳戶是女生，詢問之後她才清醒，成功阻詐。
據了解，阮姓婦人（52歲、越南籍）來台多年已取得台灣身分證。今年3月下旬她透過抖音認識一名自稱是「帥哥」的同鄉男子。對方每天噓寒問暖以蜜語助攻，還以「老婆」稱呼，擄獲阮婦芳心。
這個月初對方以想快點共築兩人愛巢，投資尚缺25萬資金，向她借錢為謊，騙得阮婦前往新北市中和區一家銀行匯款。由於匯款金額過大，阮婦又說不清匯款用途？行員只好報警協處。
中和警分局中原派出所警員張晉嘉、李采蕎獲報到場瞭解後，直覺阮婦應是遇上詐騙集團，兩警苦勸不要匯款。怎料，阮婦被愛沖昏頭，執意欲匯出25萬。警發現其匯款帳戶是女生名字，且又被列為警示帳戶，當場問阮「為何他要妳匯款的帳戶是女生，而不是他自己的帳戶？」
阮婦一聽瞬間清醒，向警保證不會匯款、不會相信對方花言巧語，且立即封鎖網友，成功阻止阮婦險些遭騙。警方呼籲，網路交友隔層螢幕，民眾更應謹慎小心、多方求證，切勿洩漏個人資訊甚至是與對方有金錢往來，以防傷了荷包又傷心，民眾如有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或110報案求助。
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