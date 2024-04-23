快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

影／共築愛巢？越籍女欲匯25萬 警一個動作阻詐

聯合報／ 記者曾伯愷黃子騰／新北即時報導

越南籍阮姓婦人日前透過抖音結識自稱「帥哥」同鄉男子，對方每日甜言蜜語噓寒問暖，擄獲阮婦芳心，這個月對方誆以投資欠資金、要共築愛巢為謊，騙得阮婦到銀行欲匯款25萬，警獲報到場不斷苦勸，最後發現阮婦匯款的帳戶是女生，詢問之後她才清醒，成功阻詐。

據了解，阮姓婦人（52歲、越南籍）來台多年已取得台灣身分證。今年3月下旬她透過抖音認識一名自稱是「帥哥」的同鄉男子。對方每天噓寒問暖以蜜語助攻，還以「老婆」稱呼，擄獲阮婦芳心。

這個月初對方以想快點共築兩人愛巢，投資尚缺25萬資金，向她借錢為謊，騙得阮婦前往新北市中和區一家銀行匯款。由於匯款金額過大，阮婦又說不清匯款用途？行員只好報警協處。

中和警分局中原派出所警員張晉嘉、李采蕎獲報到場瞭解後，直覺阮婦應是遇上詐騙集團，兩警苦勸不要匯款。怎料，阮婦被愛沖昏頭，執意欲匯出25萬。警發現其匯款帳戶是女生名字，且又被列為警示帳戶，當場問阮「為何他要妳匯款的帳戶是女生，而不是他自己的帳戶？」

阮婦一聽瞬間清醒，向警保證不會匯款、不會相信對方花言巧語，且立即封鎖網友，成功阻止阮婦險些遭騙。警方呼籲，網路交友隔層螢幕，民眾更應謹慎小心、多方求證，切勿洩漏個人資訊甚至是與對方有金錢往來，以防傷了荷包又傷心，民眾如有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或110報案求助。

越南籍阮姓婦人網路結識一名自稱帥哥男子，險被愛沖昏頭遭騙25萬元台幣。記者曾伯愷／翻攝
越南籍阮姓婦人網路結識一名自稱帥哥男子，險被愛沖昏頭遭騙25萬元台幣。記者曾伯愷／翻攝

女生 詐騙集團

延伸閱讀

台灣大攜手91APP 布建D2C電商防詐網

中信銀打詐 啟動「雷霆專案」

國泰世華去年阻詐共12.8億元 持續精進行員攔詐知能

影／兒來訊向母借款反常「太親暱」 內湖警識破阻詐30萬

相關新聞

台北慈濟醫院疑似偷拍手術病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

台北慈濟醫院黃姓護理師在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，黃男還把...

爆台北慈濟開刀房長期偷拍還搓揉病患 具名檢舉護理師先遭法辦

台北慈濟醫院黃姓護理師今天上午在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，...

5秒搶1張！竹科工程師寫搶票機器人免費供下載 稱「魔法對抗魔法」

新竹科學園區工程師姚姓男子撰寫電腦搶票程式「Max搶票機器人」，上傳網路免費供人下載搶購演唱會等門票，5、6秒鐘就能買到...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

高雄興達電廠女工踩空墜地慘死 勞檢處勒令停工最重可罰30萬

高雄永安區興達電廠目前正施作更新改建工程，但不幸的是，今天正午發生一起女板模工自施工架墜落地面的死亡意外，高市勞工局獲報...

台中13隻警犬日吃4.5斤飼料 熱心業者捐半年量支持

台中市警犬隊因應將退休的4隻創隊元老，新增4隻訓練犬，警犬數量增加到13隻，每日大約要消耗4.5公斤的飼料，悠遊國際公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。