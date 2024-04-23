高雄興達電廠女工踩空墜地慘死 勞檢處勒令停工最重可罰30萬

高雄永安區興達電廠目前正施作更新改建工程，但不幸的是，今天正午發生一起女板模工自施工架墜落地面的死亡意外，高市勞工局獲報後，今天下午隨即派員前去勞動檢查，初判雇主疏失未設置護欄、護蓋或安全網等，防範勞工墜落，該工地目前已被勒令停工，雇主違反職業安全衛生法部分，最重可處30萬元罰鍰。

對於中午興達電廠內不幸發生的工安死亡意外，高市府勞工局下午對外發出聲明指出，該處工地近期施作更新改建工程，王姓勞工原本身處在約3.6公尺高處的施工鷹架上，不幸意外墜落地面，經送醫救治不幸死亡。

勞檢處到場初步勘驗研判，雇主未於王女墜落該處設置護欄、護蓋或安全網等，防止墜落措施，勞檢處人員當場勒令施工廠商停止現場作業，依違反職業安全衛生法部分，雇主可重處30萬元罰鍰，刑事責任部分將移送檢方偵辦。