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高雄興達電廠女工踩空墜地慘死 勞檢處勒令停工最重可罰30萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄永安區興達電廠目前正施作更新改建工程，但不幸的是，今天正午發生一起女板模工自施工架墜落地面的死亡意外，高市勞工局獲報後，今天下午隨即派員前去勞動檢查，初判雇主疏失未設置護欄、護蓋或安全網等，防範勞工墜落，該工地目前已被勒令停工，雇主違反職業安全衛生法部分，最重可處30萬元罰鍰。

對於中午興達電廠內不幸發生的工安死亡意外，高市府勞工局下午對外發出聲明指出，該處工地近期施作更新改建工程，王姓勞工原本身處在約3.6公尺高處的施工鷹架上，不幸意外墜落地面，經送醫救治不幸死亡。

勞檢處到場初步勘驗研判，雇主未於王女墜落該處設置護欄、護蓋或安全網等，防止墜落措施，勞檢處人員當場勒令施工廠商停止現場作業，依違反職業安全衛生法部分，雇主可重處30萬元罰鍰，刑事責任部分將移送檢方偵辦。

據悉，53歲王女出生於越南，領有台灣身份證件，勞工局已同時派員慰助王女家屬，協助後續辦理喪葬事宜。

台電興達電廠廢水廠更新改建工程施作時，不幸發生女板模工高處墜落的死亡工安意外。聯合報系資料照
台電興達電廠廢水廠更新改建工程施作時，不幸發生女板模工高處墜落的死亡工安意外。聯合報系資料照

勞工局 工安 興達電廠

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