國光客運走錯路撞上菜頭滷名攤 網友歪樓：司機餓了嗎

國光客運于姓司機今天開車前往修車廠途中，自稱聽從導航指引開進狹窄的龍安街，最後撞上「三坑菜頭滷」店家前的雨遮，車窗破裂。于男酒測值0。在警員協助下倒車約150公尺，回到精一路口後脫困。

于姓男子駕駛客運因為空調故障，今天下午開車前往暖暖區源遠路的修車場檢修。正常行車路線是走南榮路前往暖暖區，他卻從精一路轉入與南榮路平行的龍安街。南榮路雙向各有2線車道，龍安街則是雙向通行，但道路中央未畫設分向線的道路。

于男開車沿著龍安街前進，開到知名的三坑菜頭滷店家前時，車身蒙皮和車窗撞擊店家的金屬雨遮，導致毀損，于男才緊急煞車，不敢再往前開。

國光客運經過菜頭滷店前方時，龐大車身幾乎遮住室外自然光，導致屋內變暗，正在料理的業者還抬頭查看，只見客運從眼前開過，接著馬上傳出巨大碰撞聲響，業者嚇了一大跳，外出查看到底發生了什麼事。

有人將國光客運「誤入」龍安街，停在菜頭滷店家外的照片上傳臉書地方社團，留言戲稱有這麼好吃嗎？駕駛餓了嗎？想吃菜頭滷嗎？也有人說國光客運新增龍安街路線，「菜頭滷站到了」。

警方接獲報案到場處理，引導于男倒車。菜頭滷店家暫時拉下鐵門，防範又被波及。國光客運撞上雨遮時，只造成車窗龜裂，但在倒車時又撞擊雨遮，導致4片車窗碎裂。