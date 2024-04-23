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影／捷運蘆洲站前汽車衝撞紅燈停等機車群 5人受傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市捷運蘆洲站前，今天中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈機車陣，造成5人受傷，59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸困難，才會釀成事故，6人全數送醫。

據了解，鄭姓男子中午12時53分駕駛休旅車沿蘆洲區三民路往南行駛，前方中正路口是紅燈，路上汽機車均已停下來等號誌，鄭男卻沒有減速，從中線車道偏移向外側車道，直接往前撞倒4輛機車，造成5名騎士和乘客摔得東倒西歪，幸好都只是擦挫輕傷。

警方和消防隊獲報趕抵，鄭男供稱吃完感冒藥後頭暈目眩、心臟不適呼吸困難，導致無法控制車輛釀成事故。救護車將6人分別送往市立三重及淡水馬階醫院救治。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，身體不適應避免開車，若是駕車途中感到不舒服，應設法將車輛停靠路邊休息、或打電話請家人接應，必要時立即打電話向119求助，切勿勉強繼續駕駛才能避免事故發生。

新北市捷運蘆洲站前，今天中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈機車陣，造成5人受傷，59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸困難，才會釀成事故，6人全數送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市捷運蘆洲站前，今天中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈機車陣，造成5人受傷，59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸困難，才會釀成事故，6人全數送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市捷運蘆洲站前，中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈4輛機車，造成5人受傷。59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸困難，才會釀成事故，6人全數送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市捷運蘆洲站前，中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈4輛機車，造成5人受傷。59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸困難，才會釀成事故，6人全數送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市捷運蘆洲站前，今天中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈機車陣，造成5人受傷，59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸困難，才會釀成事故，6人全數送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市捷運蘆洲站前，今天中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈機車陣，造成5人受傷，59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸困難，才會釀成事故，6人全數送醫。記者林昭彰／翻攝

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