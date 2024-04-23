影／台南轎車轉彎疑未禮讓直行機車 機車慘摔騎士送醫

台南市東門路二段本月20日發生轎車要左轉彎，因對向直行車輛禮讓後轉彎，但和直行機車發生碰撞，機車騎士受傷送醫，有熱心網友將過程PO上網提醒汽機車行經路口要小心。

網友將車禍經過PO上WoWtchout「地圖型車影像分享平台」，黑色轎車行經台南市東區東門路二段要左轉彎，黑色轎車和直行機車相撞，機車騎士人車倒地。

警方調查，有關影片中交通事故，發生於本月20日下午1點多，高姓男子（45歲）駕駛黑色轎車，沿東門路二段東往西方向行駛至事故路口要左轉彎，因對向直行車輛禮讓而轉彎，與對向沿東門路二段西往東方向龔男（46歲）騎乘普重機車發生碰撞。