澎湖馬公漁船氣爆 船主遭火吻忍痛滅火

澎湖縣馬公第三漁港今天上午發生氣爆，1艘停泊漁港的「益滿宏」號漁船疑傳出瓦斯氣爆，造成船主遭火吻，同在船上的菲律籍籍漁工未受傷，火勢立即由船員撲滅，確實氣爆原因由消防局調查中。

澎湖縣政府消防局在今天上午9時18分接受報案，指馬公市新營路第三漁港製冰廠前傳出爆炸聲，1艘漁船冒煙，消防局立即派遣馬公分隊消防車4車7人趕往搶救。消防隊到場時，漁船的火勢已由船員拿滅火器撲滅，漁船上零件散落，一片狼藉。