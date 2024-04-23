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澎湖馬公漁船氣爆 船主遭火吻忍痛滅火

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

澎湖縣馬公第三漁港今天上午發生氣爆，1艘停泊漁港的「益滿宏」號漁船疑傳出瓦斯氣爆，造成船主遭火吻，同在船上的菲律籍籍漁工未受傷，火勢立即由船員撲滅，確實氣爆原因由消防局調查中。

澎湖縣政府消防局在今天上午9時18分接受報案，指馬公市新營路第三漁港製冰廠前傳出爆炸聲，1艘漁船冒煙，消防局立即派遣馬公分隊消防車4車7人趕往搶救。消防隊到場時，漁船的火勢已由船員拿滅火器撲滅，漁船上零件散落，一片狼藉。

據了解，益滿宏漁船是CT2漁船，今天上午停泊馬公第三漁港，今天上午9時10分許，船上有伍姓船主和1名菲律賓籍移工，疑船主開啟電燈開關，突然發生瓦斯氣爆，伍姓船主臉部1度燒燙傷、頸部、雙手及雙腳2度燒燙傷，菲籍漁工卡西亞未受傷，2人合力持乾粉滅火器撲滅火勢，伍姓船主才由附近民眾協助，送往三總澎湖分院就醫，暫無生命危險。

澎湖馬公港今天傳出漁船瓦斯氣爆，現場一片凌亂，消防隊正查明原因。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公港今天傳出漁船瓦斯氣爆，現場一片凌亂，消防隊正查明原因。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公港今天傳出漁船瓦斯氣爆，現場一片凌亂，消防隊正查明原因。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖馬公港今天傳出漁船瓦斯氣爆，現場一片凌亂，消防隊正查明原因。圖／澎湖縣消防局提供

氣爆 澎湖縣 馬公

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