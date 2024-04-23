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車停產業道路覆蓋棉被躲避追查 警方偵破送辦

中央社／ 台中23日電

台中市東勢警分局發現失竊車輛，吳姓女警上前盤查卻遭拖行數公尺，身上多處擦挫傷，犯嫌將車輛藏匿產業道路並以棉被覆蓋，警方以警車包夾後成功緝捕並查獲毒品，依法送辦。

台中市東勢警分局今天發布新聞稿指出，22日清晨5時許，員警在東勢區1個停車場內，發現1輛經通報失竊的汽車，吳姓女警上前盤查，賴姓男子警覺駕車逃逸，員警上前欲噴灑辣椒水制止，遭拖行數公尺後掙脫，造成其左腳踝、小腿、膝蓋擦挫傷及左肩拉傷、左手肘挫傷。

警方調閱監視器後，發現賴男駕駛車輛行經東勢區大雪山林道，轄區員警憑藉著對轄區的熟悉，針對附近產業道路進行搜尋，後來成功在某處產業道路盡頭發現賴男所使用的失竊車輛。

警方指出，賴男使用棉被覆蓋車輛，企圖掩人耳目，警方不敢大意，使用警用車輛包夾後掀開棉被時，賴男在車上欲企圖逃逸，警方即刻上前破窗圍捕，成功逮捕賴男。警方查獲失竊車牌2面及失竊黑色自小客車1輛，並查獲持有安非他命20小包。全案依法移請台中地方檢察署偵辦。

吳姓女警在查緝過程受傷，台中市警察局長李文章指示駐區督察員李鈞偉至吳女家中關懷傷勢並致贈慰問金。東勢警分局長林中興對於警員的勇敢行為表示高度讚賞。

台中市 大雪山 女警

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