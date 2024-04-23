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士林院檢宿舍旁餐車抓車手 熊貓外送員助攻壓制 警逮2車手送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市士林區7旬婦人日前受騙，遭詐團拐騙需面交47萬餘元，士林警分局蘭雅派出所獲報，循線約詐團車手面交，地點剛好在士林院檢宿舍旁的小貨車蔥油餅旁，昨天下午在忠義街、德行東路口抓詐欺車手，停等紅燈的熊貓外送員助攻，協助警方抓車手，警方順利壓制洪姓車手，並查獲余姓共犯，全案依詐欺等罪嫌送辦。

臉書社團「靠北天母幫」po文刑警抓車手，地點位在忠義街、德行東路口，也是士林院檢宿舍附近，洪姓車手當時想逃，從餐車旁衝向馬路，衝撞停等紅燈的熊貓外送員，外送員見義勇為，立即下車協助壓住車手，現場音量大，吸引周邊民眾關注，也大喊「車手、車手、趕快報警！」網友也讚賞熊貓外送員助攻。

蘭雅派出所指出，全案起源於70歲婦人日前接到詐團電話，詐團成員誆騙婦人涉洗錢案，帳戶現金需託管，婦人立即報案求助，並配合警方抓車手，昨下午2時許，專案小組在忠義街、德行東路口約面交，準備47萬8000元假鈔交付，順利查獲20歲洪姓車手，和在周邊監控的余姓共犯，全案依詐欺、洗錢罪嫌送辦。

士林警分局蘭雅派出所抓車手，熊貓外送員助攻協助。圖／翻攝臉書靠北天母幫
士林警分局蘭雅派出所抓車手，熊貓外送員助攻協助。圖／翻攝臉書靠北天母幫
士林警分局蘭雅派出所抓車手，在忠義街、德行東路口壓制車手。圖／翻攝臉書靠北天母幫
士林警分局蘭雅派出所抓車手，在忠義街、德行東路口壓制車手。圖／翻攝臉書靠北天母幫

外送員 車手

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