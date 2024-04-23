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「真人一對一線上客服」 台南女投資高收益互助會差點被騙2萬5

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

徐姓女子透過LINE加入互助會網路社群，自稱客服人員聲稱該會員享有高獲利、快速致富的利息，她很心動。昨天到台南市忠義路某銀行要轉帳2萬5000元到不明帳戶，行員察覺有異，通報警方到場攔阻，順利保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局博愛派出所警員吳嘉榮、警員許勝傑，昨天中午11點多接獲忠義路某銀行通報，25歲徐姓女子疑似在網路社群Line與不明人士互加為好友，透過「真人一對一線上客服」介紹，要匯款2萬5千元投資互助會。行員關懷提問後，擔心她遇到詐騙，立即通報警員到場處理。

徐姓女子一再向員警保證，對方雖是網友，但該筆金額係「標會的互助金」，並非遭詐。她說，她在通訊軟體看到投資廣告，宣稱可在標會型網路借貸平台投資，該借貸方式具有高投資報酬率、穩賺不賠。

入會者購買平台帳號，登入介面後，取得暱稱並輸入銀行帳戶，平台就會自動配對，初加入者要先匯款2萬5000元，匯款7天之後，就會收到高獲利的月息；但警方請女子用LINE致電聯繫對方詢問身分時，對方支吾其詞，不願意提供個人資料後，逕自掛斷電話。

警員吳嘉榮、警員許勝傑向徐女說明這是常見的「假投資」詐騙手法，勸阻徐女投資前務必慎思，千萬不可輕信，以免落得血本無歸的下場，徐女才沒有匯款。

市警二分局表示，任何投資買賣，絕無穩賺不賠的好事，請民眾切勿輕信網友介紹來路不明的投資管道，若遇有類似詐騙情事，可撥打165反詐騙專線或110報案求助，藉此保障個人財產安全。

25歲徐姓女子（左）要投資高獲利互助會，台南市警二分局博愛派出所警員吳嘉榮（右）勸阻保住她辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
25歲徐姓女子（左）要投資高獲利互助會，台南市警二分局博愛派出所警員吳嘉榮（右）勸阻保住她辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙民眾投資高收益互助會詐財。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙民眾投資高收益互助會詐財。記者黃宣翰／翻攝

網路 詐騙

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