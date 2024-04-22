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小貨車車斗載人闖入球場甩尾 「胎痕毀地板」警察追查

中央社／ 彰化22日電

彰化縣田尾鄉1輛小貨車昨天下午闖入鄉立托兒所旁籃球場甩尾，不僅製造噪音，還留下多道黑色胎痕，球場地板幾乎面目全非，警方調閱監視器畫面，已掌握駕駛身分。

小貨車闖入田尾鄉立托兒所旁籃球場，表演甩尾特技，車斗還載了2名男子，不僅製造大量噪音，也在球場留下多道黑色胎痕，過程被民眾拍下貼上臉書（FACEBOOK）。

民眾黨田尾鄉民代表張勝彬今天接受媒體聯訪時說，球場上都是黑色胎痕，幾乎面目全非，他已通報鄉公所與警方追查，把籃球場當成甩尾場的行為很要不得，應該愛惜公物。

彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所長劉晏誠指出，已經掌握車主身分，據監視器畫面顯示，小貨車搭載2名乘客在籃球場上甩尾，將朝刑法毀損罪、公共危險罪嫌偵辦。

噪音 彰化 監視器

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