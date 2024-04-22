高雄小五女童一早墜樓 班導聞噩耗泣不成聲、家長盼安撫師生情緒

高雄市鼓山區一處社區今早發生一起小五女童墜樓案，女童當場失去生命跡象，校方表示，女童在校與師生之間關係良好，事發後班導師相當難過，家長還希望校方協助安撫同班同學與老師的情緒，讓人相當難過。

今天一早，高雄市區發生一起墜樓意外，一名就讀國小五年級從住家頂樓天台墜樓身亡，女童就讀的學校表示，女童在校作息一切正常，與老師、同學之間也都相處愉快，班導師得知消息相當難過，泣不成聲，校方也將妥善輔導學校師生。校長透露事發後，家長還特地囑咐校方一定要協助安撫女兒班上同學與老師的心情。

教育局謝文斌局長也說，聽到這個消息非常難過不捨，當下已請學校全力提供家屬協助與後續。教育局已立即派駐區督學到校了解與關懷，另外因擔心此事會影響其他在校學生，校方也特別注意加強心理輔導，立即聯絡學生輔導諮商中心，進行家長與學生之相關輔導工作，盼減少衝擊，共同度過悲傷。

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