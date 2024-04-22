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彰化大肚溪河床疑似發現人骨 檢察官法醫相驗取樣、結果尚未出爐

中央社／ 彰化22日電

1名外籍移工昨晚在彰化伸港鄉大肚溪河床抓螃蟹，發現疑似人類頭骨及4肢骨頭，警方指已報請檢察官調查；彰化地檢署檢察官及法醫今天下午進行相驗，取樣送法醫研究所。

1名外籍移工昨天傍晚在彰化縣伸港鄉大肚溪河床抓螃蟹，意外在河床上發現疑似人類頭部和手腳的骨頭，警方獲報封鎖現場，並報請檢察官調查，以確認是否為人骨。

彰化縣警察局1名承辦此案員警今天指出，由於骨頭分布面積大，有些骨頭外形雖像人骨，但也無法靠肉眼就確定，他們已將骨頭移置至彰化市立殯儀館，報請檢察官調查，也將比對失蹤人口資料，以查明身分。

彰化檢方則表示，檢察官及法醫下午進行相驗，結果尚未出爐，不過依往例，會針對骨頭上組織取樣送法醫研究所，才能確認是否為人骨。

伸港鄉大肚溪南岸出海口附近河床昨晚發現疑似人骨，和美警分局已報請檢察官相驗，進行調查。圖／民眾提供
伸港鄉大肚溪南岸出海口附近河床昨晚發現疑似人骨，和美警分局已報請檢察官相驗，進行調查。圖／民眾提供

彰化 檢察官 殯儀館 移工 警察

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