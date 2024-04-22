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台61連2起車禍！油罐車追撞轎車 他恍神自撞電線桿歪了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台61線今上午發生2起車禍，一名37歲劉姓男子開著小客車行經台61線與台66線路口，疑恍神自撞路邊電線桿，結果2小時後一名35歲陳姓男子駕駛油罐車行經台61線北上43.9公里處時，疑未注意車前狀況，追撞前方小客車，造成小客車180度大迴轉，所幸皆無大礙。

今清晨5點多，37歲劉姓男子駕駛小客車行經台61線與台66線路口，疑因精神不濟自撞路邊電線桿，造成車頭嚴重毀損，撞出一個大凹洞包住電線桿，而電線桿已經傾斜，劉男身體擦挫傷，警方獲報到場處理並實施酒測，劉男無酒駕情形，詳細肇事原因正在調查。

結果到了上午7點多，一名35歲陳姓男子駕駛油罐車，行經台61線北上43.9公里處時，疑因未注意車前狀況，不慎擦撞前方57歲曾男駕駛的小客車，導致小客車180度轉至路邊，車頭、車尾毀損，所幸現場無人受傷，警方獲報到場處理並實施酒測，雙方駕駛酒測值均為0， 後續詳肇責待釐清。

一名37歲劉姓男子開著小客車行經台61線與台66線路口，疑恍神自撞路邊電線桿，車頭嚴重毀損，撞出一個大凹洞包住電線桿。記者周嘉茹／翻攝
一名37歲劉姓男子開著小客車行經台61線與台66線路口，疑恍神自撞路邊電線桿，車頭嚴重毀損，撞出一個大凹洞包住電線桿。記者周嘉茹／翻攝
台61線今上午發生2起車禍，一名37歲劉姓男子開著小客車行經台61線與台66線路口，疑恍神自撞路邊電線桿。記者周嘉茹／翻攝
台61線今上午發生2起車禍，一名37歲劉姓男子開著小客車行經台61線與台66線路口，疑恍神自撞路邊電線桿。記者周嘉茹／翻攝
一名35歲陳姓男子駕駛油罐車行經台61線北上43.9公里處時，疑未注意車前狀況，追撞前方小客車。記者周嘉茹／翻攝
一名35歲陳姓男子駕駛油罐車行經台61線北上43.9公里處時，疑未注意車前狀況，追撞前方小客車。記者周嘉茹／翻攝
台61線今上午發生2起車禍，一名35歲陳姓男子駕駛油罐車追撞前方小客車，小客車180度轉至路邊，車頭、車尾毀損。記者周嘉茹／翻攝
台61線今上午發生2起車禍，一名35歲陳姓男子駕駛油罐車追撞前方小客車，小客車180度轉至路邊，車頭、車尾毀損。記者周嘉茹／翻攝

自撞 車禍 車行 酒測

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