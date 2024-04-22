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台中燙金14期工地有男屍長蛆…頂樓防墜網有破大洞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市14期重劃區是房市熱區，各大建商積極推案，每坪單價已站上6字頭，位於梅川東路附近的一處建築工地，在19日傳出有工人上工時，發現地面有一名男子倒地，消防隊到場時，發現該名男子已死、身體長蛆，已死亡多時，警方到場採證時，發現該施工中建物的頂樓防墜網有破洞，判斷死者從高處墜落，家屬已配合檢察官相驗程序。

台中市消防局在19日上午10時許，接獲14期一處工地的工人通報，在工地建物一樓發現一名男子，救護車到場時確認，男子已明顯死亡，已有長蛆狀況，轉報警方，派鑑識人員到場採證。

據查，該處工地頂樓的防墜網有一個大洞，與男子陳屍的地點符合，判斷男子是從該處墜落，經調閱周邊監視器後，發現男子在15日時，有使用機車，之後就無使用機車的紀錄，研判男子是在15日後，進入該處工地發生意外。

據了解，男子身分是一名年約60多歲的王姓男子，未與家人同住，但15日時曾向前女友傳訊，內容提及債務問題，以及負面的想法，不過前女友不以為意，以為王男僅是傳訊抱怨，沒有向警方通報緊急協尋。

全案由檢察官、法醫與死者家屬相驗後，認為此案死因無外力介入或可疑之處，家屬對死因也沒有意見，檢方簽結。

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台中市14期重劃區一處工地被人發現有一具男屍，檢警到場採證，釐清死因與案發經過。圖／讀者提供
台中市14期重劃區一處工地被人發現有一具男屍，檢警到場採證，釐清死因與案發經過。圖／讀者提供

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