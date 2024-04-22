獨／高雄女中教師辦公室遭女賊闖入 2男老師遭竊萬元
高雄女中校園治安出現漏洞！姜姓女子12日趁學校午休時，潛入校園，如入無人之境，在無人的3樓教師辦公室翻箱倒櫃，偷走兩名男老師1萬餘元的現金，被害老師直至午休後返校驚見失竊報警；警方調監視器發現女賊徒步後又騎破淑女車逃逸，翌日循線逮獲姜女，但她錢已花光。
根據了解，這起高雄女中校園竊案發生在12日中午12時30分許，當時學校正值午休時間，老師和學生忙吃午餐或者已準備午休，當時姜姓女子（57歲）隨意走進校園內，如入無人之境。
姜女四處查看後，走上3樓其中一處教師辦公室，翻箱倒櫃後，搜刮孫姓男老師放在抽屜裡約12000餘元的現金，另偷走林姓男老師約3000餘元的現金，並拿走其中一名男師的皮夾，隨後從容離開校園。
午休時間結束，教師陸續返回辦公室，才赫見遭竊賊闖入，學校通報轄區新興警分局，警方隨即調閱監視器追查竊賊身影，發現姜徒步離開校園，在不遠處騎著一輛破舊淑女單車，沿途往苓雅區三多路附近逃逸，隨後消失身影。
警方拿著監視器中姜女的畫面，在三多路附近訪查，查出是姜女所為，但一天內，錢已花光；警詢後被依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。
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