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基隆社區火警租客手掌燙傷送醫 住戶質疑抽菸釀災

中央社／ 基隆22日電

基隆市深澳坑路一處社區昨晚發生火警，消防員救出租客顏姓男子，他手掌燙傷送醫。有住戶說，顏男昨天中午抽菸睡著險釀火災，沒想到晚間就發生火警。確切起火原因尚待調查。

基隆市消防局昨天晚間9時1分獲報後，立即出動中正、仁愛、信二、信義分隊共12車26名消防員趕赴現場。消防員抵達現場後，警衛告知有名男子受困屋內，隨即破門進入救出59歲顏男，所幸顏男意識清楚，僅雙手手掌燙傷，送往衛生福利部基隆醫院治療。

現場火勢猛烈，火舌一度從窗戶竄出，所幸消防員及時灌救，並未持續延燒。消防員並同步疏散50名住戶，火勢於昨天晚間9時33分撲滅，燃燒面積約6平方公尺。

有社區住戶表示，顏男昨天中午抽菸抽到睡著，險釀成火災，所幸警衛和鄰居發現異狀及時救援，沒想到晚間就發生火警。另有住戶反映沒有聽到社區火警警報器響起。確切起火原因，有待消防局火災調查科人員採證進一步釐清。

住戶 消防員

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