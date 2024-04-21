男子參加春酒晚宴 散場時涉辱罵推擠員警被法辦

台南市酒店經紀業者今晚在安平區某宴會廳舉辦春酒晚宴，晚間約9點36分散場時，44歲孫姓男子酒後不服警方現場交通疏導，出言不遜、辱罵並涉嫌推打員警，遭優勢警力壓制，被警方依妨害公務罪嫌法辦。

台南市安平區今晚某酒店經紀公司在餐廳舉行餐會，參與活動人數約1000人，市警四分局事先掌握情資，有不良聚合分子受邀參加該公司餐會，事前強力約制業者。

另為防止不良分子聚眾滋事並維護地區安全秩序，轄區市警四分局啟動聯防機制，結合台南市刑警大隊及鄰近二、五、六等分局和少年警察隊協助調派支援警力百餘人，組成任務編組逐一盤查、過濾登記。過程中，查獲未成年少年2名及失蹤人口1名，依法帶返駐地偵辦。